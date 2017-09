La ricetta della domenica: il pollo del maresciallo

Eccovi una ricetta per mangiare in modo saporito il solito petto di pollo. E’ una ricetta della nonna che era solita cucinare quando si fermava a pranzo il maresciallo: da qui il nome. Si tratta di bistecche farcite con un ricco e cremoso ripieno e qui vi potete davvero sbizzarrire personalizzando il composto con quel tocco che generalmente passa da generazione in generazione. Questa è la mia versione.

INGREDIENTI per 4 persone

8 fettine di pollo sottili

1 patata lessata

gr 50 stracchino

1 uovo

2 fette di prosciutto cotto

sale e pepe

pane grattugiato

olio per friggere

PER LA CONCIA

1 uovo

sale e pepe

il succo di 1 limone

prezzemolo tritato

Costo del piatto: 8 euro

PREPARAZIONE

Iniziamo con la concia dal momento che il pollo deve starci almeno 12 ore. Sbattiamo l’uovo con il sale, il pepe, il prezzemolo tritato e il succo del limone. Vi immergiamo le bistecche di pollo e le lasciamo macerare una notte. Il giorno dopo cuociamo la patata, la peliamo e schiacciamo con i rebbi della forchetta, incorporiamo lo stracchino, l’uovo, il prosciutto tagliato a listarelle, aggiustiamo di sale e pepe e formiamo 4 panetti. Togliamo le bistecche dalla concia e su 4 di esse posizioniamo il ripieno e copriamo con l’altra bistecca. Le passiamo nel pane grattugiato e friggiamo da ambo le parti. Scoliamo su carta assorbente e presentiamo su un letto di insalatina tagliata a julienne.