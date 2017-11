«Copertino Riserva Settantacinque»: rosso caldo e persistente

In provincia di Lecce, nel Salento occidentale, tra il Mare Adriatico e il Mar Jonio, a cavallo tra il Golfo di Taranto e il Canale d’Otranto, si estende la pianura dalla terra rossa ricca di uliveti e vigneti nel territorio di Copertino dove nel centro del paese si trova il Castello Angioino di Copertino risalente al Cinquecento, esattamente al 1540. La mole mastodontica per dimensioni gli consente di essere annoverato fra le strutture militaresche e difensive più grandiose esistenti e i bastioni recintati dalle sue alte mura, come testimoniano alcuni documenti storici, erano utilizzate come giardini pensili coltivati a vigneto.

Nel 1935 nasce l’Antica Cantina Sociale Cupertinum con 36 viticoltori e oggi vi confluiscono 300 soci con l’intento di vinificare direttamente le proprie uve nate da vitigni tradizionali su cui spicca il Negroamaro a simboleggiare il territorio salentino. La Cupertinum avvia da subito un progetto unico nel suo genere “Il Vigneto del Castello”, una sfida originale ed esclusiva al mondo, infatti, non si riscontra nessun precedente in Italia o all’estero, nata per valorizzare un territorio, una cultura e una storia tra le più singolari esistenti. Le vigne sono state impiantate sui bastioni nell’anno 2014 con sistema di allevamento ad alberello pugliese e disposizione dei filari a quinconce.

Una sistemazione antica e molto curiosa risalente ai Romani che avevano coniato una moneta con cinque punti dal valore di cinque once detta appunto quinconce (quincunx). Non ebbe vita lunga ma arrivò ai nostri giorni come un insieme di cinque elementi. Tornando alla viticoltura le viti allevate ad alberello sono disposte a quinconce, come un quadrato con le viti ai lati e una al centro, simile a un dado da gioco con la faccia sul numero cinque. Uno spettacolo alla vista. I vini della Cupertinum, anche piuttosto economici, rappresentano al meglio la tipicità del territorio e dei suoi vitigni. Dalla nascita della Cupertinum il legame con il Maniero è evidenziato anche nelle etichette delle bottiglie Doc in cui è impresso come emblema il portale del Castello.

Ci soffermiamo sul Copertino Rosso Riserva Settantacinque DOC da uve Negroamaro con piccole aggiunte di Malvasia Nera e Montepulciano. Nel bicchiere brilla di colore rosso granato in cui spiccano profumi agrumati (arance rosse), balsamici, resinosi e speziati. Il sorso è asciutto, caldo, ricco su un plafond amaricante e seduttive note fruttate, finale lungo, armonico e persistente.