Il Sangiovese di Modigliana: semplicemente vino

Non è un caso che proprio il comune di Modigliana - per sei secoli capitale della cosiddetta Romagna Toscana governata dai Medici prima e ancora in provincia di Firenze dopo l’unità d’Italia - sia oggi uno dei territori più vocati per il sangiovese. A dimostrarlo, una nutrita schiera di produttori talvolta accomunati, tra le altre cose, da un enologo di sicura mano felice anche di eclissarsi, se necessario, in favore della più nobile espressione territoriale.

Un approccio, questo, che all'uomo preferisce chiaramente la natura e che Francesco Bordini corona in combo col giornalista e divulgatore faentino Giorgio Melandri in progetto enologico che, già nel nome, dichiara in nuce le sue intenzioni. Mutiliana, infatti, oltre a esser l'antico nome di Modigliana è anche il nome di un'azienda che, con solo due annate all'attivo - tre, se consideriamo la 2017 - ha già inanellato larghi consensi. Il motivo, oltre alla semplice, ineludibile bontà di questi vini, la loro toccante rispondenza territoriale. Anche tra i non addetti ai lavori, infatti, è ormai noto che - forte del lavoro di identificazione delle sottozone, le 12 menzioni geografiche aggiuntive il cui isolamento fu caldeggiato dallo zelante Consorzio del Romagna Sangiovese - col suo repertorio di vini slanciati e fini, affilati benché rarefatti Modigliana si sia distinta quale territorio di grande vocazione e, certamente, di innegabile differenziazione.

Ce ne si avvede già a una prima occhiata, ché delle 12 Modigliana è senza dubbio la sottozona più alta e più boschiva, ma diventa chiaro anche da un punto di vista morfologico allorché si scopre come nella sua prima terra già affiorino le nobili fattezze della marna e dell'arenaria. Ma Mutiliana, sul territorio, avrebbe anche altre velleità: essa pretende, infatti, di farsi essa stessa mappa geografica e morfologica allorché immola ogni sua etichetta a una delle tre aree del territorio modiglianese. Eccola, dunque, la caratteristica di questi vini e, per estensione, di questa storia: la precisione, che ritroviamo in etichette che sono nient'altro che valli, le tre valli di Ibola, Tramazzo ed Acerreta per il sangiovese mentre Ecce Draco rappresenta il versante appenninico del pinot nero.

Per tutti e quattro i vini, Bordini ha cucito una vinificazione condivisa, che prevede fermentazioni spontanee, macerazioni anche di 30 giorni e affinamento in cemento privilegiato per la sua caratteristica di essere inerte rispetto al vino, comunque senza alcun intervento esterno, men che meno in termini di legno.