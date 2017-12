Non basta amare il cioccolato, ora si ascolta e si "sniffa"

Non è sufficiente amare il cioccolato. Bisogna saperlo degustare per poterne trarre maggior piacere, risvegliando tutti e cinque sensi. Solo così una pralina, una tavoletta, una crema da spalmare possono esprimere tutte le sfumature sensoriali. Secondo Clara e Gigi Padovani, autori di «L'ingrediente della felicità - Come e perchè il cioccolato può cambiarci la vita», «Oggi non si mangia il cioccolato, lo si degusta, come si fa con un buon vino. Si vanno a ricercare i monorigine di un certo Paese, Perù, Ecuador, Venezuela, ma persino Madagascar o Vietnam, e si provano gli abbinamenti, dal rhum al Barolo Chinato al tè. E’ usato in cucina, anche in ricette salate, e addirittura si sniffa, come dimostra il successo in ambienti hipster di mezzo mondo di una produzione americana».

La richiesta del cosiddetto «oro bruno» nel mondo è in continuo aumento, con un giro d’affari globale pari a 123 miliardi di euro nel 2016, generato dalla lavorazione di 3 milioni di tonnellate di fave di cacao. Ai sempre più numerosi 'chocoholic', i cultori della tavoletta, i due esperti raccomandano di usare tutti i cinque sensi: «alla prova della vista la tavoletta deve essere lucida, a riprova di una buona tecnica di temperaggio, e senza affioramenti bianchi o grigi di burro di cacao, indice di una errata conservazione. Spezzando il cioccolatino deve rompersi senza fare briciole e senza presentare bolle, indice di una cristallizzazione non perfetta. Anche le orecchie servono per riconoscere un buon cioccolato: bene il suono netto, quello morbido non sarebbe indice di qualità».