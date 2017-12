Si fa presto a dire Moscato bianco d'Asti: ecco Belb di Mongioia

Durante il periodo natalizio si ripetono le antiche tradizioni di famiglia per festeggiare con i propri cari le festività, e la festività è brindisi ed effervescenza che farà alzare i calici con la briosa spuma dei nostri spumanti secchi (Trentodoc, Franciacorta, Oltrepò, Prosecco, continua continua): la bolla magica, la sapidità sollecitata dall’acidità, sapranno predisporre al meglio il palato e i cuori. Alla fine dei pasti, sui brindisi e gli auguri che accompagnano i tradizionali Pan dolci (Panettone, Pandoro, Focacce e simili) versiamo nei calici che magari diventeranno coppe spumanti dolci di antica tradizione italiana. Moscato ovviamente in primis.

E oggi vi invitiamo al Mongioia, portabandiera del Moscato bianco, in quel territorio altamente vocato alla viticoltura che è Santo Stefano Belbo, nelle Langhe. Patron dell’azienda è Riccardo Bianco che seguendo le orme paterne con cura, passione e attente sperimentazioni ha dato nuovi impulsi alla produzione di Moscato Bianco di grande eccellenza attraverso una visione più identitaria di questo vitigno esaltandolo con nuove versioni dolci e secche. Un vino in cui la materia prima, l’uva, proviene da vigne antiche a piede franco di 90 e 170 anni, un vero primato, dove Riccardo Bianco ripercorre la storia della famiglia, giunta alla sesta generazione, con oltre 150 anni di storia. Oggi il suo carnet comprende numerose etichette di superba eleganza come il Crivella Moscato d’Asti DOCG 2003 un vino dal ricco bouquet aromatico di frutta a polpa gialla, fieno e note mentolate. Il sorso è piacevolissimo con un finale delicatamente mielato. Ottenuto con metodo classico, il Meramentae Brut Nature 2015 Millesimato da uve Moscato in purezza, nel calice la spuma è persistente e il perlage finissimo, all’olfatto rivela una decisa aromaticità controllata senza eccessi. Altra bollicina Lamoscata Moscato d’Asti Docg, un vino dai piacevolissimi sentori fruttati e agrumati che deviano verso note esotiche. In bocca rivela sapidità, retrogusto mentolato e floreale. Nella versione tranquilla ecco il Leonhard dai profumi di frutti a polpa gialla e agrumi. Al palato si destreggia tra sapori fruttati e sapidità. Chiudiamo con Belb Moscato d’Asti DOCG dal colore giallo paglierino cristallino con un perlage molto fine. Al naso nuance di frutta a polpa gialla e agrumi. Al gusto è fresco, dinamico con una dolcezza equilibrata.