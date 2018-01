Panettone farcito: la ricetta

Ispirandomi all’incantevole bellezza del bosco, ho pensato a questo dessert che possiamo posizionare al centro della tavola e fare veramente un figurone. Mentre lo preparavo ho fatto la scarpetta con la cupola del panettone e la cremina rimasta sulle pareti della ciotola: vi assicuro è una delizia! E anche una splendida idea regalo, confezionato con carta trasparente e fiocco rosso. Nessuno crederà che l’avete preparato con le vostre mani e non acquistato in pasticceria.

INGREDIENTI

1 panettone

gr 40 cioccolato bianco in riccioli

1 vasetto marmellata d’arancia

Per la crema:

gr 500 mascarpone

2 rossi d’uovo

gr 75 zucchero

gr 30 farina

gr 100 panna

gr 150 latte

Per guarnire:

1 pigna

alchermes

rami di pino

zucchero a velo

cannella

PREPARAZIONE

Cominciamo col preparare la crema mescolando i 2 rossi d’uovo con lo zucchero, la farina, la panna e il latte quindi lasciamo raffreddare. Mescoliamo il mascarpone e poniamo in frigorifero a rassodare per 30 minuti. Partendo dalla base tagliamo il panettone a cerchi di 3 cm l’uno. Ne vengono 4. Posizionano la prima fetta di panettone su un piatto da portata, lo spalmiamo con 1/4 di marmellata quindi lo strato di crema e qualche riccioli di cioccolato bianco. Proseguiamo così anche per le altre 3 fette di panettone, l’ultima livellatela per bene. Ora passiamo alla decorazione. Io ho usato quello che avevo in casa: la cannella l’ho legata con lo spago per dare l’effetto fascio di legna, per il verde ho usato i rametti di pino, ho aggiunto una renna di pannolenci che avevo sull’altro di Natale, le alchermes. Il tutto spolverizzato di zucchero a velo per l’effetto neve.