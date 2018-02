Scopri i cioccolatini di San Valentino

INGREDIENTI

PER LA CREMA AL LIMONCINO

200 ml di limoncino

2 cucchiai di zucchero

5 gr di gelatina in fogli

20 gr di amido di mais

PER IL CIOCCOLATINO

200 gr di cioccolato bianco Colorante rosso in gel + brillantini alimentari (facoltativo)

PREPARAZIONE

Sciogliere metá del cioccolato bianco a bagnomaria, togliere dal fuoco e incorporare la rimanente metá di cioccolato. Mescolare fino al completo scioglimento. Versare in una ciotolina a parte un quarto del cioccolato bianco fuso e colorare di rosso con il colorante in gel. Prendere lo stampo per cioccolatini, spolverizzarlo di brillantini e decorare a piacere con il cioccolato bianco colorato di rosso. Mettere in frigo per circa 10 minuti. Versare all'interno dello stampo il cioccolato bianco, aspettare un minuto e rovesciare il cioccolato in eccesso su una ciotola, per poterlo riutilizzare più tardi. Mettere in frigo per 20 minuti. Per preparare la crema al limoncino mettere in un pentolino il liquore, lo zucchero e l'amido di mais. Portare a bollore e togliere dal fuoco. Aggiungere la gelatina precedentemente ammollata in abbondante acqua fredda e mescolare. Far riposare in frigo per 15/20 minuti. Mettere la crema dentro allo stampo dei cioccolatini e riempire fino a tre quarti. Congelare per 30 minuti. Togliere dal frizer e riempire con il restante cioccolato bianco fuso. Far riposare in frigo per 30 minuti. Togliere dallo stampo e servire a basse temperature. Se desiderate condividere con me le vostre creazioni potete inviarmi le foto sulla mia pagina Facebook "Dolci peccati di gola di Valentina" ; sarò felice di aiutarvi anche in caso di perplessità e dubbi.