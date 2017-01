Si sente male a scuola: è meningite virale

Allarme meningite all’istituto Paciolo-D'Annunzio, dove nella prima mattinata di ieri una quindicenne fidentina è stata colta da un improvviso grave malore. Ricoverata in Rianimazione al Maggiore di Parma, ora sta meglio, anche se la prognosi resta riservata. La preoccupazione si è sparsa in poche ore non solo nella storica scuola superiore di via Manzoni, ma in tutta la città. L’allarme è stato fatto rientrare dall'Ausl: gli esami eseguiti hanno accertato che non si tratta di meningite contagiosa ma di una forma virale. Ora si dovrà capirne però l'origine.

Verso le 9, mentre seguiva una lezione in classe, la ragazza è stata colta da un improvviso malore. Insegnanti e compagni hanno intuito subito che si trattava di una cosa seria: immediato è stato l'allarme al 118. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica della Croce rossa. Il medico rianimatore ha prestato le prime cure sul posto alla studentessa. Dopo essere stata stabilizzata, la ragazza è stata trasferita in ambulanza al Maggiore, dove si trova ricoverata.

L’Ausl aveva diramato dopo poche ore una nota in cui spiegava che «ieri pomeriggio sono arrivati i primi esiti delle analisi: non si tratterebbe di meningite meningococcica contagiosa che si trasmette tra persone. Sono ancora in corso comunque ulteriori accertamenti per scoprire la causa dell’infezione. Le Direzioni generali delle due Aziende sanitarie di Parma hanno subito informato del ricovero della ragazza il sindaco di Fidenza, che ha seguito costantemente la situazione, mentre i Servizi di igiene pubblica Ausl hanno preso contatto con la presidenza dell’Istituto scolastico frequentato dalla giovane».

Il sindaco Andrea Massari, sin dal primo momento, si è mantenuto in contatto con l’Ausl e la scuola. «Dopo il tempestivo intervento della Sanità pubblica, le prime analisi hanno escluso che la giovane fidentina che si è sentita male a scuola sia stata colpita da meningite di tipo batterico. Ovvero la forma pericolosissima (meningococcica contagiosa) che si trasmette tra persone, di cui tutti in questi mesi e giorni abbiamo letto e sentito ai notiziari. Le analisi parlano, invece, di meningite virale, forma che non comporta misure di prevenzione e profilassi né tra i familiari della giovane né tra i compagni di classe e comunque tutti coloro che erano recentemente venuti in contatto con lei. La ragazza è in cura al Maggiore di Parma, dove era stata immediatamente trasportata dopo essersi sentita male in classe. Come sindaco di Fidenza sono stato avvertito immediatamente da Ausl e dalla Regione Emilia Romagna con cui abbiamo lavorato fianco a fianco, per notizie sempre aggiornate circa lo stato di salute della studentessa, così come ho fatto con le forze dell’ordine e la dirigenza del Paciolo-D’Annunzio, la scuola frequentata dalla nostra giovanissima concittadina. La situazione clinica, da quanto mi viene riferito, è ancora delicata e per questo chiedo a tutta la città di unirsi con un pensiero o una preghiera alla famiglia. Tifiamo tutti insieme per la speranza che possano superare queste ore difficili nel migliore dei modi».

Il sindaco ha altresì ringraziato per la collaborazione i vertici della Dirigenza scolastica del Paciolo-D’Annunzio e i rappresentanti degli studenti. «Soprattutto credo sia doveroso evidenziare quanto la rete della Sanità pubblica si sia attivata a tutti i livelli con precisione, puntualità e grande professionalità, predisponendo a titolo precauzionale tutte le misure di profilassi e continueremo a dare conto a tutta la comunità, unitamente ad Azienda Usl».s.l.