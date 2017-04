Bocconi sospetti: morti cane e gatto in via Guatelli. Nuova allerta al Montanara

Dal nulla è crollato a terra. Sotto gli occhi del padrone. Così un cane è morto dopo una passeggiata, una delle sgambate quotidiane. E pesa lo spettro di nuovi bocconi killer anche nella zona di via La Spezia: in via Guatelli, laterale di strada Pontasso, dove questa mattina la Polizia municipale ha appeso i cartelli che metto in allerta i padroni di animali. Così come è stato fatto poco dopo le 13 anche al parco tra via Sporzana e via Lago Le Ore, nel Montanara: altri sospetti di polpette avvelenate, altri ritrovamenti che hanno fatto lanciare l'sos.

In via Guatelli la morte del cane è avvenuta ieri e il bilancio si fa ancora più fosco considerato che è stata rinvenuta anche la carcassa di un micio, morto nella medesima strada.

Il padrone del cane ha fatto di tutto per salvarlo, contattando in diretta il veterinario. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare: il micidiale malore non gli ha lasciato scampo. L’sos è scattato in diretta agli agenti della polizia municipale, contattati dallo stesso padrone disperato.

E la macchina investigativa si è messa subito in moto. Partendo proprio dalla sicurezza: «Le attività di bonifica dell’area sono scattate subito dopo la chiamata – assicurano dal comando di via del Taglio -. E il contenuto gastrico dell’animale deceduto è già stato inviato all’Istituto di zooprofilassi».

Purtroppo non resta che attendere l’ennesimo verdetto degli esperti di laboratorio. Ma intanto cresce l’apprensione per un fenomeno pericolosamente in aumento.

Ormai la cronaca si riempie di aree off limits e, quel che è peggio, di racconti di animali che si spengono a causa di veri e propri bocconi killer.

E non a caso, proprio nei giorni scorsi, sulla vicenda era intervenuto il sindaco Federico Pizzarotti. «Vista la frequenza elevata dei casi- aveva spiegato il primo cittadino - stiamo costituendo un tavolo di lavoro insieme ad Ausl, Gela (le guardie ecologiche volontarie di Legambiente, ndr), le associazioni animaliste e quelle sanitarie del territorio per valutare insieme le tipologie d’indagine preventiva e i provvedimenti da adottare nelle zone più colpite dal fenomeno».

Oltre che destreggiarsi tra metodi d’indagine e azioni concrete, rimane cruciale l’informazione. Ecco perché presto nei parchi e nelle aree di sgambamento si materializzeranno cartelli, volantini per fornire tutta una serie di «dritte» ai proprietari dei cani.