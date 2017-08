Olio davanti ai negozi, lo sfogo dei commercianti: "Baby gang sempre in azione"

Olio buttato davanti all’entrata dei negozi e urina sulle vetrate di bar. Di notte, qualcuno, forse in cerca di emozioni diverse per vivacizzare le lunghe serate estive, ha imbratto con olio l’entrata di alcuni negozi di via Gramsci, in pieno centro storico.

Non ancora soddisfatti, i vandali hanno anche urinato sulle vetrate di alcuni bar della stessa strada. Alcuni di questi esercizi sono ancora chiusi per ferie, mentre altri commercianti con i negozi aperti, hanno trovato la sgradita sorpresa al mattino, al momento della riapertura. Così si sono dovuti rimboccare le maniche e hanno dovuto faticare non poco per ripulire lo spazio imbrattato davanti ai loro negozi, prima che qualcuno potesse scivolare sull’olio sparso copiosamente.

«Non è possibile che ci siano persone che si divertono a imbrattare spazi pubblici e addirittura a urinare sui vetri dei bar – si è sfogato uno dei baristi fidentini di via Gramsci – ma comunque se per divertirsi bisogna mettere a segno questi gesti, siamo messi proprio male».

Gli episodi sono stati segnalati agli agenti della Polizia municipale. Ma i vandalismi non si fermano qui.

Stando a quanto è emerso ci sono baby gang che vanno oltre. Nelle ore serali, alcuni adolescenti, suonano alle porte dei condomini, sia in centro che nei quartieri periferici. E quando riescono a farsi aprire da qualcuno, si infilano nei corridoi delle cantine e nelle lavanderie, urinando e sporcando ovunque. Un fidentino li ha pizzicati e dopo una lavata di testa, li ha costretti a lavare anche dove avevano sporcato.

Un altro fidentino, dopo avere sentito suonare alla porta, sempre nelle ore serali, si è affacciato per vedere chi fosse. In lontananza ha scorto alcuni adolescenti che si dileguavano. E pensava si fossero sbagliati. Ma al mattino la sgradita sorpresa: si è ritrovato campanello e citofono completamente scardinati. Oltre cento euro di danni per la sostituzione.

Si tratta di autentici danneggiamenti che si spera possano avere presto fine.r.c.