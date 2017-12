Gara degli anolini: trionfa la Rosetta - Ecco la classifica

Non ci si accusi di essere cocciuti o, peggio, arroganti nell'insistere a cercare risposte impossibili. Perché, infatti, continuare ad andare in caccia del migliore anolino di Parma quando si sa che a questa domanda chiunque, giovane o vecchio, esperto o no, risponde e risponderà sempre con un “quelli che si mangiano a casa mia” che chiude definitivamente la questione? La risposta non potrebbe essere diversa, specie quando si parla di cibi della tradizione e a maggior ragione quando quel cibo è legato, come in questo caso, a momenti sospesi e immersi nella favola gioiosa del Natale, ferma nel tempo e nel ricordo che si rinnova ogni anno.

Quel cibo, più che con le leggi della gastronomia, ha a che fare con la nostra storia soggettiva e familiare, rappresenta qualcosa che contribuisce, insieme ad altri elementi, alla costruzione dell'identità, a rinsaldare quel senso di sé che consente ad ognuno di riconoscersi nell'ambito familiare, sociale, cittadino. Infatti, mangiamo quel che siamo (secondo gli Illuministi), continuiamo sempre a mangiare la nostra infanzia (secondo Tonino Guerra) -e tutti custodiamo con cura, nello scrigno reale e immaginario della memoria, gelati, bibite, panini col salame, patate fritte, polpette o hamburger, torte e...gli anolini di casa. E a quelli occorrerà sempre ritornare: per ritrovarsi e ritrovarli e anche per cercare di rifarli, pur sapendo che sarà impresa destinata al fallimento.

Non va, tuttavia, dimenticato che il cibo è cultura e che, specie in piatti come gli anolini così carichi di valenze e significati, esso porta con sé una storia fatta di innesti, ritualità, usi, scatti improvvisi, una vitalità che spinge al confronto, a cogliere e vivere il presente, la tradizione essendo sempre identità e scambio -la famosa “innovazione ben riuscita” di cui scrive Oscar Wilde. E se non c'è più il tempo materiale, o non si riescono più a farli in casa, occorrerà andare nelle migliori panetterie, nelle gastronomie virtuose per cercare non l'anolino materno, ma quello che più si avvicina a quell'armonia leggera del sapore, a quella pienezza di ingredienti ben amalgamati nell'equilibrio tra ripieno, pasta e brodo, sotto il segno dell'assoluta qualità delle materie prime. A questo, e non ad avere risposte impossibili, mira la nostra degustazione: a premiare il cuoco che saprà far rivivere, anche solo in parte, questa magia natalizia -e a segnalarlo ai nostri lettori.

Così, come ormai accade da molti anni, abbiamo organizzato una degustazione “alla cieca” di anolini. La mattina del giorno stabilito, il 16 dicembre, un nostro incaricato ha acquistato presso i negozi prescelti la quantità necessaria di anolini freschi, a base di stracotto e Parmigiano, con o senza carne nel ripieno. Lo ha fatto in modo anonimo recandosi presso dieci negozi scelti tra i più noti della città e includendo i primi tre classificati nella degustazione dello scorso anno. La scelta è stata inevitabilmente arbitraria: chi fosse stato escluso, e volesse partecipare, ci scriva e se ne terrà conto in una prossima occasione. La signora Laura e Corrado Cocchi, con la figlia Silvia, ci hanno ospitato con la consueta e squisita gentilezza nel loro ristorante: qui gli anolini sono stati resi anonimi e numerati da Paolo Micheli, notaio e membro dell'”Accademia italiana della cucina”, e da chi scrive: entrambi abbiamo svolto solo funzione “notarile”, non abbiamo partecipato alla valutazione.

Sorteggiato il numero da cui iniziare, gli anolini sono stati cotti in ottimo brodo di cappone e manzo rinnovato ogni volta e serviti senza aggiunta di Parmigiano. Gli anolini sono stati mostrati ai degustatori anche crudi, ma il giudizio ha riguardato solo quelli cotti; si sono utilizzati i voti scolastici da 1 a 10, la sufficienza fissata a 6: per arrivare al punteggio complessivo sono stati considerati aspetto, equilibrio e armonia delle componenti, loro qualità, pienezza complessiva del sapore. Il risultato finale è la media dei voti riportati, escludendo per ognuno il più alto e quello più basso. I degustatori, di sicura competenza, erano: Barbara Aimi, cuoca dell'”Hostaria da Ivan” a Fontanelle; Antonia Giuliani, cuoca della “Trattoria Antonia” in via Torelli a Parma; Adele Camorali, già signora di sala alla “Trattoria di Cafragna”; Luana Giovannacci, già cuoca della “Trattoria da Rosa” a Selva Stazione; Giulio Dall'Olio, dell'”Accademia italiana della cucina”; Achille Fereoli, patron di “Pane e salame” di Felino; Vincenzo Nanni Fainardi, della “Confraternita dell'anolino”; Claudio Rinaldi, vice direttore della “Gazzetta di Parma”.

Alla fine della degustazione, i partecipanti hanno sottolineato il carattere “industriale” di molti degli anolini assaggiati e la qualità standard che li rendeva molto simili; la sfoglia è parsa in molti casi carente e il Parmigiano utilizzato di scarsa personalità. La metà degli anolini presi in considerazione non ha raggiunto la sufficienza, gli altri l'hanno superata di poco.