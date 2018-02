Dopo la piena del torrente Parma del dicembre scorso, sono state effettuate verifiche al ponte storico di piazza Garibaldi, a Colorno, e al ponte Albertelli tra Copermio e Mezzano Rondani: tutto ok, sono sicuri. Novità in vista per la viabilità dopo la chiusura del ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore.