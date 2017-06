Apple lancia l'HomePod, la musica a casa

Apple scende in campo pronta a innovare per affrontare la concorrenza con novità sia sul fronte dell’hardware - uno speaker con assistente virtuale che sfida direttamente Amazon e Google, insieme a nuovi Mac e iPad - sia sul fronte del software, dove aggiorna i sistemi operativi per smartphone e computer e introduce lo scambio di denaro tra utenti, insieme a una Siri «traduttrice istantanea» e a un kit che trasforma i suoi dispositivi nella «più grande piattaforma mobile mondiale per la realtà aumentata».

Dal palco del McEnery Convention Center di San Jose, in California, dove ha preso il via la conferenza annuale dei suoi sviluppatori che domani vedrà partecipare anche Michelle Obama, Apple ha svelato HomePod, lo speaker con cui punta a «reinventare l’esperienza della musica a casa», come l’iPod ha reinventato la musica in tasca. L’altoparlante integra l'assistente vocale Siri, tramite cui riceve richieste sia sulla musica da riprodurre, sia su news, condizioni di meteo e traffico, sport e Borsa. Sarà disponibile a dicembre a un prezzo di 349 dollari.

Sempre in tema di dispositivi, Apple ha poi mostrato due nuovi iPad Pro, con display da 10,5 e 12,9 pollici (il primo pesa appena 500 grammi), e un aggiornamento delle linee di pc portatili, i MacBook, e dei computer desktop, gli iMac. Tra questi spicca anche l’iMac Pro, il nuovo «Mac più potente di sempre», pensato per professionisti e con listino che parte da 5 mila dollari.

Nel campo del software, il Ceo Tim Cook ha annunciato l'arrivo della produzione video di Amazon Prime sulla Apple Tv e un aggiornamento del sistema operativo dell’Apple Watch che punta sul fitness e la musica e rende il dispositivo «molto più facile da usare». Una nuova versione è stata presentata anche per il sistema operativo per computer, MacOS High Sierra, con il browser Safari che promette più velocità e più privacy mentre si naviga sul web.

Le novità più grandi sono arrivate però con l’aggiornamento del sistema operativo per iPhone e iPad, iOS 11, grazie a cui il sistema di pagamento Apple Pay potrà essere usato anche per il trasferimento di denaro da utente a utente attraverso un messaggio, mentre Siri diventa un traduttore dall’inglese a cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. IOS si apre anche alla realtà aumentata grazie a un apposito kit per sviluppatori, che sfrutta la fotocamera dell’iPhone e dell’iPad insieme al sensore di movimento. Con centinaia di milioni di iPhone e iPad in circolazione, ha detto la casa di Cupertino, «siamo pronti per essere la più grande piattaforma al mondo di realtà aumentata».