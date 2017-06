Addio a Yahoo: completata la vendita a Verizon

Addio a Yahoo. Verizon ha completato l’acquisizione da 4,48 miliardi di dollari della società. Lo annuncia Yahoo in una nota, sottolineando che le parti dell’azienda non acquistate da Verizon cambieranno nome e diventeranno "Altaba", una società registrata come di investimento. Con la chiusura dell’accordo, l’amministratore delegato di Yahoo, Marissa Mayer si è dimessa, portando a casa una buonuscita di 23 milioni di dollari. Verizon farà confluire Yahoo con Aol, in una divisione che si chiamerà Oath.