Console XBox one x, la più potente di sempre

Come ogni anno, in quel di Los Angeles, è andata in scena l’E3, cioè la più grande fiera dedicata al digital entertainment che ruota attorno ai big di un settore che ormai da tempo ha superato per incassi l’industria cinematografica. L’attenzione stavolta era tutta per Microsoft, che non ha mancato, come atteso, di svelare al mondo la sua prossima console, un concentrato di tecnologia in grado di lasciare gli amanti delle specifiche tecniche a bocca aperta. E per assistere alla presentazione, come da qualche edizione a questa parte, non bisognava neppure prendere l’aereo. Anzi, Microsoft ha sfruttato la vetrina dell’E3 per lanciare Mixer, un suo servizio di streaming alternativo a Twitch, la piattaforma di Amazon, e Youtube, quella di Google. Si tratta di un network che punta a raccogliere le dirette delle sempre più popolari star del web che possono allestire in quattro e quattr’otto un loro canale online, potendo contare su un’inedita interattività con gli spettatori e su trasmissioni a bassissima latenza.

Xbox one x

La vedette della kermesse è stata lei, Xbox one x, “la console più potente al mondo”, di cui si conoscono finalmente anche il prezzo e la data di uscita. La si troverà nei negozi dal 7 novembre a 499 dollari (che da noi dovrebbero tradursi, salvo sorprese, in 499 euro). La parola d’ordine a questo giro è 4K, ossia l’ultra alta definizione quattro volte superiore (i pixel diventano 8 milioni) al full hd portata avanti già dai televisori di ultima generazione, all’insegna di immagini dai dettagli e i colori strabilianti. Per raggiungere questi risultati, Xbox one x si appoggia a un’architettura custom progettata in collaborazione con il colosso dei processori Amd, in grado di spingersi fino a una potenza di calcolo di 6 Teraflop, per una banda passante di 326GB/s. La cpu da 16 nanometri e 7 miliardi di transistor è un 8-core a 2,3GHz; a livello di ram sono presenti 12GB di classe gddr5, di cui ben 9 a disposizione dei programmatori, un altro record. D’altronde la vera sfida di Xbox one x è stata giocata sul piano dell’ottimizzazione.

Tecnologia al top

La potenza, da sola, dice poco. Oggi chiunque può assemblare anche da sé un computer capace di far impallidire, sulla carta, qualsiasi dispositivo all-in-one. Chi oltreoceano ha provato in questi giorni a replicare una configurazione simile a quella di Xbox one x ha calcolato, appena per i componenti, una spesa intorno ai 600 dollari. Ma l’aspetto chiave della console risiede in un altro ambito e cioè l’elevata ingegnerizzazione del progetto. Pur essendo molto più potente della versione standard di Xbox one (si passa dagli 1,3 Teraflop della S, quella bianca, agli addirittura 6 teraflop della Xbox one x), Microsoft è riuscita a mantenere le stesse dimensioni compatte dell’attuale modello. Il merito va a soluzioni innovative che riguardano, per esempio, l’efficienza dei consumi, attraverso una calibrazione su misura di ciascun chip di ogni singola macchina, tramite il metodo Hovis, dal nome del tecnico che ha sviluppato l’idea proprio per l’occasione. Per dissipare il calore la scelta è caduta su un altro espediente particolarmente raffinato, ossia il raffreddamento a camera di vapore.

Retrocompatibilità

Xbox one x rappresenta l’ultimo tassello di una Microsoft che mira a costituire un ecosistema il più possibile unificato, spingendo console e Pc (Windows 10) verso la convergenza, non a caso tutte le principali esclusive Xbox arriveranno in contemporanea anche su computer, ma un altro tassello importante della strategia del colosso di Redmond punta a rendere compatibile con i dispositivi oggi disponibili la stragrande maggioranza del catalogo di videogame pubblicati in oltre quindici anni di carriera e tre generazioni di Xbox. Sulle console della famiglia Xbox one si possono già giocare più di 350 titoli dell’era Xbox 360, inserendo direttamente il disco, se lo si possiede, oppure scaricando dallo store la versione digitale. In autunno si aggiungeranno alla lista i titoli della prima Xbox.