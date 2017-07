Nasce WiFi.Italia.it, la prima rete nazionale free

Una app per navigare senza spendere né consumare Giga, in tutta Italia, ricevendo anche contenuti e informazioni. E’ la rivoluzione di Wifi.Italia.It, prima rete wifi nazionale libera e gratuita per cittadini e turisti, operativa da oggi (seppur ancora a macchia di leopardo e quasi esclusivamente al centro-nord) per iniziativa dei ministeri dello Sviluppo economico e dei Beni culturali e turismo e dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Una grande infrastruttura invisibile, che si inquadra anche negli obiettivi della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, nata mettendo insieme ciò che già c'era, ovvero federando e integrando le reti free wifi metropolitane e regionali già esistenti. Una "mega rete" nazionale con hotspot offerti da Comuni, Province, Regioni, ospedali, ma anche enti privati o musei, come le Scuderie del Quirinale a Roma. E che, rovescio della medaglia, oltre a contribuire alla diffusione del digitale nel paese e promuovere nuovi servizi, permetterà all’amministrazione pubblica di raccogliere dati preziosissimi su utenti e utilizzo della app.

Tra le prime città pioniere, Roma, Milano, Firenze, Bari, ma anche il Polesine, la provincia autonoma di Trento e l’Emilia Romagna. Scaricata la app, si è dentro con una prima e unica registrazione.