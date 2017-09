Apple Tv diventa 4K. «Apple Tv ha cambiato la modalità con cui guardiamo la televisione: abbiamo migliorato l'esperienza della tv». Lo afferma Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple, presentando la Apple Tv 4K. «E' incredibile, offre la migliore qualità delle immagini di sempre» dice Eddie Cue dal palco del teatro Steve Jobs.

Tutte le caratteristiche del nuovo Apple Watch. Apple presenta l’Apple Watch serie 3. Sarà disponibile il prossimo mese e sarà più indipendente dall’iPhone perché dotato di connettività cellulare. A presentarlo Jeff Williams, annunciando la collaborazione con Stanford University per il monitoraggio del cuore, una delle funzioni più popolari e utili dell’Apple Watch. Jeff Williams fa anche una telefonata in diretta, sul palco, grazie alla connessione. Questa caratteristica permetterà l'uso illimitato di Apple Music durante l’attività fisica. A bordo l’orologio smart avrà un processore dual core di nuova generazione e l’assistente vocale Siri più veloce. Tutto questo sarà possibile con WatchOS 4, il sistema operativo che governa il dispositivo, sarà disponibile dal 19 settembre.

L'Apple Watch avrà la connettitità cellulare. Il nuovo Apple Watch avrà la connettività cellulare, quindi non avrà più bisogno di connettersi via bluetooth al cellulare per andare online. Anche il processore è più potente e più efficiente, ma nulla viene detto sulla durata della batteria, uno dei punti deboli dell'orologio Apple. Anche con maggiore efficienza, la connettività prosciuga energia.

Crescita enorme dell'Apple Watch. L’Apple Watch sta sperimentando una crescita "enorme", del 50% che ha consentito al dispositivo Apple di diventare il primo al mondo, superando il Rolex. Lo afferma Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple.

Le azioni Apple iniziano a crescere. Apple gira in territorio leggermente positivo mentre è in corso a Cupertino l’evento per la presentazione del nuovo iPhone. I titoli Apple salgono dello 0,11% a 161,67 dollari.

Cook presenta il nuovo Campus. Tim Cook presenta il primo nuovo prodotto di Apple: la nuova sede, un campus alimentato al 100% da energie rinnovabili e con 9.000 alberi. Per la prima volta Apple presenta un prodotto a "casa sua", nel teatro Steve Jobs, dedicato al suo fondatore.

Tim Cook sale sul palco del teatro Steve Jobs, costruito all’interno della nuova sede di Apple, per l’evento di lancio del nuovo iPhone. «E' l’onore di una vita darvi il benvenuto in questo teatro» dice l'amministratore delegato di Apple.

«Non c'è un giorno che non pensiamo a Steve Jobs» aggiunge mentre dietro di lui scorrono le immagini di Jobs, che sarà sempre il «Dna di Apple». «E' stato un genio - spiega - dedichiamo questo teatro a Steve perché amava giorni come questo, e non solo per rendergli tributo ma anche per ispirare nuove generazioni».

«I nostri pensieri e le nostre preghiere» sono con la Florida e il Texas, gli stati colpiti dagli uragani Irma e Harvey. Lo afferma Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple invitando tutti a effettuare donazioni per coloro che sono stati colpiti.