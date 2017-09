I segreti della Toro Rosso? Li custodisce Acronis

I database di un team di Formula 1 come gli archivi nascosti della Cia: inaccessibili. Il successo di una monoposto nasce anche dalla efficace custodia dei propri «segreti» tecnici. E oggi che le informazioni corrono in rete, la difesa del proprio know-how passa in primo luogo dalla sicurezza informatica. Senza il supporto tecnologico, per raggiungere la bandiera a scacchi prima degli avversari telaio e motore (oltre ovviamente al pilota) non bastano più.

A ogni scuderia, il suo partner digitale: a garantire privacy alla Toro Rosso, insieme a Ferrari l’unica squadra italiana (anzi, emiliana) del Circus, spetta ad Acronis, compagnia leader mondiale nel settore dell’Hybrid Cloud Data Protection. Una sfera, vale a dire, che se fino a qualche tempo fa rappresentava una nicchia dell’It, oggi è un tema di primaria importanza. Del mercato privati, ma soprattutto del ben più vulnerabile universo virtuale aziendale. Per farla breve, Acronis progetta software di backup all’interno dei quali trova sede una avanzata forma di intelligenza artificiale. Scopo ultimo, quello di combattere i malefici «ransomware», virus mutanti in grado di infettare qualunque genere di dispositivo (dallo smartphone al pc, passando per il tablet) e di minacciare quindi i dati sensibili contenuti in un archivio personale.

Dall’esperienza maturata dalla partnership con Toro Rosso nasce così Acronis True Image 2018, versione «domestica» del sistema utilizzato nelle corse, a misura di cellulare o laptop da scrivania. Proprio come a un ingegnere di pista nel «retrobottega» dei box durante i concitati weekend di gara, Acronis True Image permette a chiunque di effettuare una replica esatta (tramite «cloud storage» o altro hard disk) di un sistema Windows attivo, senza arrestare o riavviare il pc. Funziona anche in caso di migrazione ancor più semplice e veloce, magari verso un disco più rapido o di maggiori dimensioni. True Image consente inoltre la creazione automatica delle versioni di boot dei sistemi operativi utilizzati, cioè quelle portatili, da salvare su chiavette e dischi rimovibili. Tipo quelle che permettono agli ingegneri di ripristinare al volo i sistemi informatici dopo i guasti più gravi. Nel caso di un cloud storage, infatti, il backup dei dati viene effettuato in modo continuo in un archivio online di Acronis, con un trasferimento dei dati fino a tre volte più rapido rispetto ad altri software simili.

Questo grazie alla nuova tecnologia Changed-Block Tracker che traccia in tempo reale tutto ciò che viene fatto coi pc protetti. Tre versioni: la licenza Standard protegge solo i dati contenuti in un determinato pc e non prevede funzioni cloud, mentre la licenza Advanced è un abbonamento e include 250 GB di archivio online e l’accesso a tutte le funzionalità cloud. La licenza Premium aggiunge infine certificazione dei dati e firma elettronica basate su blockchain e un 1 TB di spazio online. Per «correre» in rete veloci e sicuri, come al volante di una F1.