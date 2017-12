La Apple rallenta i vecchi iPhone, i consumatori fanno causa

E’ corsa ai tribunali: l'ammissione di Apple di rallentare deliberatamente gli iPhone vecchi scatena l’ira dei consumatori "traditi". Almeno tre azioni legali contro Cupertino sono già state avviate e non è escluso che il numero possa crescere ancora.

Per Apple si tratta di una bufera che si scatena nel periodo delle festività, mettendo a rischio le vendite nel periodo più importante dell’anno. In Borsa i titoli Apple reggono, ma il timore degli osservatori è quello di un danno all’immagine per la società che vale di più al mondo e che ha fatto della fedeltà dei suoi consumatori un "must". Le file davanti ai negozi Apple per l’acquisto degli ultimi prodotti, gli annunci-show per i lanci e il mito di Steve Jobs alimentano da anni il fascino di Apple e dei suoi prodotti, che hanno rivoluzionato il mondo della musica e dei cellulari.

Ora però scoppia la grana iPhone, il motore di crescita di Apple. Cupertino è stata costretta a confermare i dubbi dei suoi clienti, ovvero il rallentamento degli iPhone più vecchi con l’aggiornamento del software. Una mossa per "allungare" la vita dei dispositivi, spiega Apple. Gli aggiornamenti aiutano infatti le batterie al litio che, degradandosi nel tempo, possono provocare lo spegnimento improvviso degli iPhone. La spiegazione però non convince e non placa le polemiche di chi ritiene il rallentamento indotto una mossa per spingere ad acquistare nuovi iPhone.

«Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi» si legge nell’azione legale avviata in una corte federale dell’Illinois, dove si precisa che gli aggiornamenti recenti hanno rallentato le perfomance degli iPhone 5, iPhone 6 e alcuni iPhone 7 per indurre i clienti ad acquistare iPhone 8 e iPhone X. Nella causa avviata a Los Angeles invece si mette in evidenza come Apple abbia «interferito» con della proprietà privata rallentando deliberatamente gli iPhone. In un’altra azione legale nella California del Nord si osserva come Apple prima di ammettere il rallentamento abbia «fornito dichiarazioni fuorvianti che puntavano a nascondere la natura e lo scopo del difetto.