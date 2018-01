Facebook, la chat per 'under 13' debutta sui tablet Amazon

Messenger Kids, la chat per gli 'under 13' lanciata da Facebook a inizio dicembre, comincia ad ampliare la sua portata: dopo aver esordito su iPhone e iPad ora è disponibile anche sui tablet Fire di Amazon, per il momento soltanto negli Stati Uniti.

Con questa nuova applicazione Facebook si è aperta per la prima volta ai bambini al di sotto dei 13 anni che di norma non possono frequentare il social network e non a caso il lancio di Messenger Kids è stato accompagnato da alcune polemiche nonostante le rassicurazioni della compagnia. Facebook sottolinea che l’app non richiede un account social dei bimbi ma si utilizza tramite quello dei genitori. E saranno mamma e papà ad autorizzare l’uso di Messenger Kids e a decidere con quali contatti i loro figli potranno scambiare messaggi e avviare videochat. Per ora l’app non prevede pubblicità o la possibilità di fare acquisti.

Diverse le preoccupazioni sollevate di recente sugli effetti di tecnologia e piattaforme social sui bambini, non solo da parte di genitori ed esperti. «Dio solo sa cosa fanno i social network al cervello dei nostri bambini», ha affermato Sean Parker, ex presidente di Facebook. Mentre Apple è stata incalzata dai suoi stessi azionisti per «contenere» la dipendenza da iPhone dei bambini.