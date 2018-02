L’iPhone X, lo smartphone di Apple da oltre mille dollari, ha un problema nella sua funzione primaria: non fa rispondere alle telefonate. Il malfunzionamento, portato sotto i riflettori dal Financial Times, riguarda «centinaia di utenti», che lo hanno segnalato sui forum online della Mela. La compagnia di Cupertino per ora è intervenuta sinteticamente sulla questione, facendo sapere che «sta esaminando le segnalazioni».