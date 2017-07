Un menù vallese per il Traforo del Sempione

Il terzo appuntamento con “I Grandi Menù della Storia” ci riporta agli inizi del Novecento, precisamente al 30 maggio 1906, una decina di giorni dopo l’inaugurazione del Traforo del Sempione. Un’opera colossale per quei tempi: la galleria ferroviaria, che, con i suoi circa ventimila metri di lunghezza collegava la Val d’Ossola con l’Alta Valle del Rodano in Svizzera, aveva comportato sforzi enormi e di fatto veniva percepita come una vittoria dell’umanità. Un’impresa straordinaria da festeggiare anche a tavola attraverso un pranzo di gala, il cui ricco menù è scritto in francese, la lingua che si parla Sion, la capitale del Cantone Vallese, in cui si svolge il prestigioso pranzo. Scorrendo la lista dei piatti si nota che in alcuni di essi è specificata la provenienza dell’ingrediente principale che li contraddistingue: la trota del Rodano proposta con una deliziosa salsa remoulade (a base di maionese, senape, cetrioli e capperi, prezzemolo, dragoncello, cerfoglio e ristretto di acciuga); gli asparagi del Vallese affiancati da salsa verde (tra Martigny, Saxon e Fully se ne coltivano sia di verdi sia di bianchi nei vari terreni sabbiosi), i frutti di Saxon (località famosa soprattutto per le squisite albicocche) sono prodotti tipici del Vallese che ancora oggi risultano pregevoli e rappresentano parte del paniere gastronomico di quelle terre. Un po’ come accade ai nostri giorni, il pranzo di gala diventa il palcoscenico su cui far sfilare le specialità di un comparto produttivo per valorizzare un territorio intero. In tal senso, accanto alle pietanze, si snoda un elenco di vini, prevalentemente bianchi (il solo rosso in carta è il Dôle un mix di uve Pinot Noir e Gamay) che, Champagne a parte, provengono ancora una volta dal Vallese. In questo contesto svizzero, compare un prodotto che è anche oggi un simbolo gastronomico della Francia e delle tavole importanti: la volaille de Bresse, che è l’unico pollo (anche pollastra e cappone rientrano nella AOP in francese) al mondo che dal 1957 può vantare la denominazione d’origine protetta. In esso, la cui livrea riproduce il tricolore gallico (cresta rossa; piumaggio bianco; zampe blu), si esprime il savoir-fair tradizionale, maturato in secoli di storia, del popolo che lo alleva secondo regole precise. Un metodo che prevede l’allevamento dei polli all’aperto, in prati in cui procurarsi un terzo del cibo necessario (il resto è costituito da mais, grano e prodotti caseari come latte e latticello), e un periodo finale di affinamento in gabbia con prodotti che contengono grandi quantità di latte. Le carni del pollo di Bresse, assai pregiate per consistenza (finemente soda) e sapore riescono a esprimersi al meglio anche semplicemente arrostite (“rôtie”), come nel succitato menù.