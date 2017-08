Il Duca degli Abruzzi e la "scoperta" del pemmican nel 1900

È un menù artico il protagonista della quarta puntata de “I Grandi Menù della Storia”. Improntato all’insegna della sobrietà, sono cinque le portate elencate, questo menù manoscritto, che ci riporta al 18 aprile 1900, si riferisce a un breve momento ricco di entusiasmo e aspettative. Quel giorno, al campo base allestito nella baia di Teplitz, dove da mesi si trovava circondata e bloccata dai ghiacci la “Stella Polare”, l’imbarcazione su cui viaggiava, alla volta del Polo Nord, Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, era tornato il primo gruppo di esploratori che si era spinto sino alla latitudine di 83° 16’. È dunque un pranzo di festa quello “raccontato” dal succitato menù e in effetti le coordinate riportate nella descrizione del piatto che vede come ingrediente principale dei “pollastri” sono proprio quelle raggiunte dagli uomini di cui si stava festeggiando il rientro. Difficile risalire con precisione alle ricette dei piatti in carta, considerando che le definizioni delle singole pietanze includono per lo più nomi di luoghi ed elementi geografici. Sappiamo dal volume <<La “Stella polare” nel Mare Artico>>, (Ulrico Hoepli editore, Milano, 1903), in cui sono raccolte le relazioni stese successivamente dai tre protagonisti dell’impresa, Luigi Amedeo di Savoia, il capitano Umberto Cagni e il capitano medico della spedizione Pietro Achille Cavalli Molinelli, che le provviste a bordo della “Stella Polare” erano state fatte in Italia, in Danimarca e Norvegia e che quando l’imbarcazione era salpata da Christania (Oslo), il 12 giugno 1899, aveva un carico di viveri sufficienti per quattro anni. L’equipaggio, undici Italiani e nove Norvegesi, da fine giugno 1899 poteva contare su un cuoco italiano addestrato, Gino Gini che operava “secondo i metodi in uso nella cucina italiana”. Certo proveniva da cultura non mediterranea il “pemmican”, uno dei pochi ingredienti riportati nel menù (dall'algonchino del Canada pimekân, der. di pimii “grasso”). Si tratta di un preparato tipico degli Indiani del Nord America fatto con strisce sottili di carne magra, in origine bufalo, alce, cervo, ma anche pesce, essiccate al sole o a fuoco lento, poi sminuzzate, miscelate con grasso fuso e bacche disidratate e infine pressate. In sostanza, un cibo altamente nutriente, ben conservabile e facile da portare perché leggero. E proprio il “pemmican” sarebbe stato considerato indispensabile dall’esploratore americano Robert E. Peary, che nel 1909 avrebbe raggiunto effettivamente il Polo Nord. Ancora oggi, prepper e survivalisti, in vista di scenari catastrofici, fanno affidamento sul “pemmican” e sono in grado di produrlo in casa secondo varie ricette.