Il "Banchettissimo": un menù per 3400 persone

Un banchetto da tremilaquattrocento persone, passato alla storia come “Banchettissimo”, è il protagonista della quinta puntata de “I Grandi Menù della Storia”. Organizzato a Milano dal Touring Club Italiano per festeggiare il primo decennale del sodalizio, questo banchetto ebbe luogo il 28 maggio del 1905 in una location d’eccezione: il grande cortile del Castello Sforzesco dove fu allestito per l’occasione un padiglione temporaneo capace di accogliere i trentaquattro tavoli su cui erano stati smistati tutti gli ospiti intervenuti. Ben quattrocento in più rispetto al numero indicato (tremila) sul menù che riporta la sequenza delle vivande (piatti che paiono approntabili con un certo anticipo in modo da limitare il lavoro sul posto e agevolare le tempistiche di servizio). Numeri da capogiro che immediatamente danno il via a una serie di curiosità legate al mondo della banchettistica e dell’organizzazione di eventi di questo genere: è incredibile la miriade di dettagli di cui di deve tener conto per la buona riuscita d’insieme. A darne un assaggio è un professionista d’indiscusso valore e di comprovata esperienza come Francesco Cerea, responsabile della ristorazione esterna del tristellato ristorante di famiglia Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), figura di riferimento nelle pubbliche relazioni e incaricato della supervisione di tutti gli eventi che con tutta la concretezza che lo contraddistingue non indugia a individuare nella scelta della location un elemento basilare per la costruzione di un simposio o di un evento di successo che preveda una presenza assai numerosa. <<Occorre sempre – afferma Cerea- preventivare un piano B oltre a quello prestabilito, in modo da rimandare per tempo l’evento, avvisando con un certo anticipo di ciò, o in modo da realizzare il progetto anche in caso di avverse condizioni atmosferiche. Serve valutare la situazione elettrica, quella idraulica e la questione della sicurezza. Va considerato che lavorare su spazi collocati sullo stesso livello inoltre è più semplice che doversi muovere su livelli differenti, salendo e scendendo le scale>>. Quanto al menù? <<È stimolante crearne uno su misura per il cliente, indirizzando il committente verso tipologie di piatti di cui si possa garantire una corretta preparazione. Non va poi sottovalutato l’aspetto del servizio che al giorno d’oggi è importante quanto la cucina: un buon piatto portato al tavolo col sorriso, con cortesia e disponibilità lascia un ricordo positivo>>. Nemmeno il fattore del timing è trascurabile. <<Le tempistiche di servizio vanno rispettate indipendentemente dal numero dei commensali e dunque davanti a migliaia di coperti andrà implementato ad hoc il novero dei camerieri>>. Il servizio del “banchettissimo”? Fu affidato alla “Unione Cooperativa di Milano”.