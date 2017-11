Un piatto povero e “italiano” per l'autarchia di Mussolini

Una pizza alla napoletana per Göring. Si apre così, con un antipasto del tutto insolito, dal DNA italianissimo, il menù del pranzo ufficiale offerto dal Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, il 16 gennaio 1937, a Hermann Göring, gerarca nazista tra i più alti in carica. Il periodo è quello dell’autarchia, anche culinaria, imposto da Mussolini all’Italia. È l’epoca del “far da sé con poco” che si rispecchia in tanti manuali e opuscoli di propaganda e che contagia tutte quelle raccolte casalinghe di ricette semplici scritte a mano, dove spiccano le “buone ed economiche minestre, primo ed indispensabile piatto per tutte le tavole”. Ma il pranzo in questione, nonostante il clima di austerità diffuso nello Stivale, pare rispondere al galateo diplomatico e fa sfoggio di una pietanza di assoluta complessità come “i petti di pollo Neva”, che tra l’altro contemplano ingredienti pregiati come tartufo e foie gras. Si tratta verosimilmente di uno dei due modi di servire la “poularde (pollastra) à la Neva” (Neva è il fiume di San Pietroburgo): col petto già scaloppato. Secondo l’altra maniera, forse di maggior impatto visivo, la pollastra compariva intera e farcita con un fine ripieno di carne di volatile, foie gras e tartufi a dadini, nappata con salsa chaud-froid bianca e lucidata con gelatina. A corredo, c’erano verdure condite con salsa maionese . Secondo Joseph Favre, la “poularde à la Neva”, venne preparata per la prima volta il 24 ottobre 1893, in occasione della cena offerta all'ammiraglio Avelan e agli ufficiali dello squadrone russo, dal Cercle de l’Union artistique in Place Vendôme. Negli anni Trenta questo piatto doveva esser particolarmente in voga nelle occasioni conviviali di un certo livello. Infatti “la poularde à la Neva” figura nel menù del pranzo del 6 maggio 1930 servito al presidente francese Gaston Doumergue in occasione del viaggio in Algeria per il Centenario dell’occupazione francese. Come spiegare la pizza alla napoletana come incipit del menù preparato per Göring? Richiesta o meno dal gerarca nazista, che pochi giorni dopo il compleanno (nacque il 12 gennaio 1893) si trovava in Italia a Roma e di lì a breve avrebbe fatto tappa a Napoli, la pizza rappresenta comunque una rivendicazione di identità nazionale: questo cibo povero nato nei vicoli di Napoli e spesso unica risorsa per sfamarsi era al contempo un cibo da re (si pensi alla pizza Margherita così chiamata in onore della sovrana), era ormai diffusa nelle case piccolo-borghesi come specialità regionale, come si evince dal libro “Cucina pratica: ricette gastronomiche ad uso delle famiglie” (SACSE, 1936) scritto da una sedicente “zia Carolina” ed era amata da Mussolini come racconta Maria Scicolone in “A tavola con il Duce: ricette e racconti inediti di casa Mussolini” (Gremese Editore, 2004).