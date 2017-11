E il Duce ordinò pranzi e cene «come il rancio dei militari»

«Il Fascismo non ama la buona tavola» aveva osservato Massimo Alberini, che di tavola se ne intendeva. E in effetti la cucina del Ventennio non brilla per fantasia, ma piuttosto per rigore.

Lo stesso Mussolini aveva dichiarato agli Italiani: «Dobbiamo considerarci soldati anche nel rancio quotidiano» vantandosi della propria sobrietà alimentare e predicando vita parca e cibi semplici. La grande crisi economica del 1930 e le “inique sanzioni” del 1935 per l’occupazione dell’Etiopia da un lato, la “Battaglia del grano” e la propaganda del “ritorno alla campagna” e dell’autarchia alimentare dall’altro, favorirono una dieta a base di carboidrati povera di proteine.

L’austerità – non si sa quanto figlia di scelte di merito o non piuttosto di necessità contingenti e ineludibili – traspare anche nei menù di Stato, che nel Ventennio diventano, pur nella loro eleganza, estremamente lineari dal punto di vista grafico e fautori del recupero delle specialità regionali e dei prodotti del territorio.

E’ il caso dei menù per i banchetti di Stato offerti nel 1937 al generale tedesco Hermann Göring in occasione della sua visita ufficiale in Italia, figurano specialità regionali italiane e preparazioni di alta gastronomia affiancate dalla curiosa presenza fra gli antipasti di una Pizza napoletana, molto vicina alla realtà quotidiana degli italiani, segnata da cibi semplici e poveri.

La guerra, con le sue atrocità e i suoi razionamenti alimentari non è così lontana.