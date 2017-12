Ostriche del Fusaro in onore del Gran Maestro

Ostriche del Fusaro e Capri Bianco. Si apre così, con un abbinamento tutto partenopeo, la minuta del banchetto “illuminato”, organizzato, il 18 dicembre 1892 a Napoli, in onore del Gran Maestro dell'Ordine massonico Adriano Lemmi. Si tratta di un binomio di pregio, soprattutto per quanto riguarda il prestigio di cui godevano le ostriche del Lago Fusaro, un tratto di mare vicino a Napoli, chiuso tra Torregaveta e Cuma, dove re Ferdinando IV di Borbone fece realizzare un vivaio di tali molluschi nel 1764. Non molto tempo dopo, le ostriche del Fusaro iniziarono a esser esportate in tutta Europa e ad avere fama di essere tra le migliori del Vecchio Continente. La tecnica di allevamento traeva origine da quella già ampiamente utilizzata dagli antichi Romani nelle lagune flegree. Nel 90 a.C., infatti, il senatore romano Sergio Orata, dall’allevamento di ostriche, aveva ottenuto ingenti guadagni (da cui il nome Lucrino – da lucrum lucro, profitto - del bacino naturale vicino al Lago Averno dove c’era il vivaio). I piccoli molluschi venivano raccolti con delle fascine e depositate, una volta staccate dai rami, su speciali cumuli di grosse pietre (le "rocchie"), sotto la superficie dell’acqua, in modo che il fango non le danneggiasse. Ebbene il sistema applicato nel Lago di Fusaro a metà dell’Ottocento fu oggetto di studio da parte del naturalista Maurice Coste, inviato appositamente in missione dal governo francese. Alle sue note, tratte osservando le fiorenti coltivazioni di ostriche attuate dai Borbone, si deve l’espansione dell’ostricoltura in Francia, Paese che oggi rappresenta nell’immaginario collettivo degli Europei, soprattutto, la patria per antonomasia di questi prelibati frutti di mare. Purtroppo, già negli anni Venti venne abbandonata l’ostricoltura nel Fusaro a favore della mitilicoltura, e, notizia ancor meno confortante, nell’agosto del 2016 è stata sequestrata una discarica abusiva di rifiuti a Bacoli, a poca distanza dalla Casina Vanvitelliana che domina il Lago del Fusaro. Ma i rinomati molluschi e il vino sapido e leggero Capri Bianco (il presidente della Repubblica Giovanni Leone il 7 settembre 1977 avrebbe firmato il decreto istitutivo della DOC Capri) non sono gli unici elementi napoletani presenti nel menù del banchetto: la minestra partenopea è probabilmente la tipica minestra maritata (dove carni miste di manzo, gallina, salsicce, costine di maiale, osso di prosciutto sposano verdure come cicorie, cavolo riccio, scarole, broccoli) che non manca mai sulle tavole natalizie della città di San Gennaro, mentre il Posillipo vecchio ci ricorda che Napoli è la metropoli europea più vitata dopo Vienna.