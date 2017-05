La storia d'Italia? Riscritta sui menù

E' il 27 febbraio 1848: più di centomila persone, provenienti da tutto il regno, sfilano a Torino per oltre tre ore davanti al re Carlo Alberto di Savoia. Si festeggia perché il re ha accettato di firmare lo Statuto e di trasformare il regno sabaudo in una monarchia costituzionale. L’iniziativa di Carlo Alberto, coagulando le forze liberali intorno alla monarchia sabauda, avrebbe posto le premesse del processo che avrebbe portato nel giro di una decina d’anni all’unità nazionale.

L’indomani il re in persona informava il Consiglio comunale dell’alto gradimento e dell’ammirazione per le manifestazioni del giorno precedente. Così il Consiglio cittadino, in segno di gratitudine, decideva di offrire un banchetto alla commissione organizzatrice della Festa Nazionale.

La data del memorabile banchetto riservato a selezionatissimi ospiti, è fissata per il 1° marzo e il servizio viene affidato a Bernardo Trombetta, stimato proprietario dell’Hotel Europa in Piazza Castello, meta nell’Ottocento dei personaggi più illustri della cultura internazionale.

Per l’occasione la Litografia Doyen impresse in soli cinquanta esemplari il rarissimo menù, a una sola facciata, cm 20x26, con la lista delle portate in lingua italiana (cosa eccezionale per l’epoca, quando ancora la cucina usava la lingua francese) entro una ricca cornice illustrata.

Il ricco apparato iconografico bene inserisce lo straordinario pranzo nel contesto delle vicende storiche che il banchetto intendeva celebrare. Pur nel fermento per la concessione dello Statuto Albertino, non si trascurò il piacere del palato, coltivando l’eccellenza anche a tavola.