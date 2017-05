I grandi menù della Storia una straordinaria collaborazione tra Academia Barilla e Gazzetta

Prende il via oggi 31 maggio la nuova iniziativa editoriale di Gazzetta di Parma <<I Grandi Menù della Storia>> realizzata in collaborazione con Academia Barilla. Ogni ultimo mercoledì del mese, da maggio a dicembre, sia sul quotidiano sia sul sito web di Gazzetta, ci sarà un ampio spazio dedicato a un particolare menù scelto tra gli oltre 5000 custoditi nella prestigiosa Biblioteca Gastronomica di Academia Barilla. Si tratta di esemplari, dell’Ottocento e del Novecento, che risultano doppiamente interessanti, in quanto alla grande valenza storica affiancano spunti d’interesse gastronomico. Ed è proprio da questi due punti di vista, quello storico e quello gastronomico, che Giancarlo Gonizzi, curatore della Biblioteca Gastronomica di Academia Barilla ed Errica Tamani, giornalista gastronomica, apriranno per i lettori di Gazzetta una finestra che consenta di guardare più da vicino gli eventi sottesi e le portate o bevande più curiose presenti nei singoli menù selezionati. Una passeggiata, in otto tappe - contraddistinte da altrettanti menù, mirabili anche dal punto di vista estetico - tra storia e cucina, tra personaggi illustri, episodi significativi che hanno segnato la vita della Nazione e cambiamenti del modo di stare e servire a tavola, provando a rintracciare sapori lontani nel tempo, talora non più replicabili per via di mutamenti culturali, ma anche legislativi, intervenuti da allora ai nostri giorni.