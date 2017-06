Il menù di D’Annunzio con vermut e maraschino

Protagonista della seconda puntata de “I grandi menù della storia” è un esemplare del 18 ottobre 1918 che accoglie una dedica scritta e autografata da Gabriele D’Annunzio. Il Vate, a pochi giorni dalla conquista di Fiume, partecipò a una cena di gala organizzata in suo onore dal Colonnello Dezzani nella sala da pranzo del vecchio Palazzo del Bano Ungherese. Nel menù le portate elencate compaiono in sequenza canonica, con la classica apertura di prassi all’epoca, caratterizzata da un potage (una zuppa o una minestra). Ma la questione si complica e diventa misteriosa a cominciare proprio dalla “minestra in brodo alla flik-flok” (un riferimento ai Bersaglieri?) per poi arrivare al “dolce alla Lamarmora” che evidentemente allude a uno o a entrambi i fratelli Alfonso e Alessandro Lamarmora: difficile trovare riferimenti gastronomici a queste due portate. Per fortuna, sono le bevande, il piatto forte di questo menù. Il vermut (termine che proviene dal tedesco ‘vermut’ e che significa ‘assenzio’ che è l’erba caratterizzante l’aperitivo in questione) e il maraschino di Zara (distillato da ciliegie asprigne chiamate “marasche”): alfa e omega del pranzo del Vate. È un incipit squisito e funzionale quello creato dal vermut, la cui formulazione (una miscela di erbe e spezie con il vino moscato fissata nel 1786 dal torinese Antonio Benedetto Carpano) diede origine alla categoria merceologica dei Vermut. Tale prodotto dal sapore dolce-amaro (con note “bitter” in evidenza) e dalla gradazione alcolica tra i 13 e 15 gradi (non meno di 18 gradi per il vermut secco) “apre lo stomaco” proprio in virtù delle erbe officinali e delle spezie presenti nel mix ed agevola la digestione. Mentre per la chiusura alcolica (a circa 32 gradi) all’insegna del maraschino di Zara, potremmo parlare di finale a chilometro zero considerando che proprio nella città dalmata sorse nel 1759 per opera di Francesco Drioli la prima fabbrica di questo liquore, che vantava una secolare tradizione in quelle terre ricche di marasche. Sempre a Zara nel 1821 entrò in attività anche la distilleria Luxardo che nel 1829 avrebbe ottenuto dall'Imperatore d'Austria il privilegio di produrre in esclusiva per 15 anni il liquore. Il maraschino, distillato che affina i tini di frassino, col suo profumo marcato, la trasparenza del colore e la finezza dolce del gusto vanta estimatori di grande rilevanza storica: da Giorgio IV alla regina Vittoria, e persino Napoleone. Un successo che si mantenne inalterato anche agli esordi del Novecento e sino agli anni Cinquanta e di cui sono testimoni un paio di cocktail, nati in quel periodo e presenti tuttora nell’elenco ufficiale IBA: il “Mary Pickford” in onore dell’attrice omonima del cinema muto e l”Aviation” .