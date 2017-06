E il Vate festeggiò l’impresa di Fiume

D’Annunzio e il cibo: un rapporto che rientra nell’aura del mito, che il “Vate” costruì sistematicamente intorno alla propria persona, amante com’era della raffinatezza in tutte le sue manifestazioni.

Uno straordinario menù oggi conservato nella collezione della Biblioteca gastronomica di Academia Barilla lo testimonia svelandoci un inatteso frammento di storia.

È il 18 ottobre 1919. Il poeta-soldato ha conquistato da poco più di un mese, dopo la “Marcia dei Ronchi”, la città di Fiume con i suoi legionari. Siamo nel vecchio palazzo del Bano Ungherese, sede del Comando supremo: entra nella sala da pranzo il vessillifero seguito da quattro arditi della guardia personale armati di fucile e baionetta. Si mettono sull’attenti. Il comandante D’Annunzio scende le scale e, sorridente, si avvicina alla tavola: è affabile, scambia parole con tutti, ricorda episodi della sua vita, racconta aneddoti, parla poco volentieri di Roma e del Governo.

Finalmente vanno tutti a tavola e alla fine del pranzo, sul menù, vergato e dipinto a mano in unico esemplare per l’occasione, aggiungerà la propria dedica: “Al colonnello Dezzani, valoroso quanto generoso” organizzatore del banchetto; tutto era stato confortevole e il servizio abbondante. Non sarebbe stato sempre così…

Il contenuto gastronomico del menù, compilato pur sempre in situazioni belliche, non ha nulla di straordinario. Notabile, invece, la denominazione “Asti Spumante” divenuta ufficiale oltre un decennio dopo, nel 1932, con la costituzione del “Consorzio per la tutela dell’Asti Spumante” che trova, in questo prezioso documento un pregevole palinsesto.