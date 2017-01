Il sindaco: «Zappa Fermi, un presidio contro le droghe e l'alcol»

Il sindaco di Borgotaro Diego Rossi e l’assessore alla scuola Giovanna Terroni, a seguito delle notizie e dei commenti relativi ai controllo effettuati dai Carabinieri del Nor della compagnia di Borgotaro, vogliono sottolineare che la scuola «ZappaFermi», con il suo dirigente, i suoi docenti ed i suoi collaboratori, ha ancora una volta dimostrato la sua attenzione a ciò che succede all’interno del mondo dei ragazzi e delle famiglie.

«A differenza di altri, i nostri docenti non nascondono la testa sotto la sabbia di fronte a situazioni delicate che coinvolgono la vita e la salute dei ragazzi - spiegano gli amministratori del comune di Borgotaro - Per prima, la Scuola ha sollecitato interventi di controllo da parte dei Carabinieri, dimostrando grande attenzione e presenza, a fianco delle famiglie e dei ragazzi. Non è cosa da poco. Il fenomeno di uso di sostanze da parte anche di ragazzi giovanissimi è un problema grave purtroppo diffuso (non solo localmente, ma in maniera molto più estesa), che deve vedere costantemente impegnati tutti noi, come cittadini, famiglie, istituzioni nel contrastare questi fenomeni di uso e di abuso di droghe, di alcol, di gioco patologico, che affondano le radici nei contesti sociali e nelle relazioni che i nostri giovani vivono».

«Tutto questo non trova certo origine dalla scuola, ma ha nel contesto scolastico un importantissimo luogo di contrasto a queste espressioni di disagio sociale. Appare, quindi, del tutto polemico e superficiale il comunicato diramato dal gruppo politico «Insieme per la Valtaro», apparso sulla stampa nei giorni scorsi. Per questo ribadiamo la nostra piena fiducia verso il lavoro che il Dirigente scolastico con tutti i suoi collaboratori stanno svolgendo; così come ringraziamo anche i Carabinieri per le azioni di controllo che, anche su questo fronte, stanno dando risultati importanti e significativi per tutto il territorio».r. c.