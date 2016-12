“Crociati per Macerata”, 2.000 euro dalle prime 11 casacche. 600 per la maglia (non lavata) di Nocciolini

1.967,33 euro: è quanto ricavato dalla prima asta on line “Crociati per Macerata”, realizzata in collaborazione con Live Onlus sulla loro pagina ufficiale ebay, fa sapere il Parma calcio. Ben 600 sono arrivati grazie alla maglia originale non lavata ed indossata da Manuel Nocciolini sabato 12 novembre allo stadio Helvia Recina, aggiudicatasi da un generoso professionista di Parma. Al secondo posto si è piazzato Yves Baraye: sempre da Parma un suo fan è arrivato sino a 196 euro. Sul podio con 167 euro la maglia di Felice Evacuo, che sarà spedita sino ad Hong Kong, dove ad altri due utenti andranno anche le casacche di Davide Giorgino (143) e del portiere Kristaps Zommers (131), oltre che del capitano della Formazione Allievi Under 17 Marco D’Aloia (56) usata il 20 novembre a Collecchio contro i pari età della Maceratese. “Restano” a Parma anche le maglie di Miglietta (110) e Melandri (150); sarà spedita ad Avellino quella di Messina (120,33), a Lecco quella di Benassi (157), a Genova (137) quella di Mazzocchi. L’incasso della prima asta benefica on line “Crociati per Macerata” sarà interamente devoluto alla ASD Futbol 3, scuola calcio diretta da Claudio Pellegrini.

IL SECONDO LOTTO Da oggi, sempre sulla pagina ufficiale ebay di Live Onlus è disponibile il secondo lotto di maglie (quelle gialloblù di Canini, Saporetti, Corapi, Nunzella, Calaiò, Scavone, Guazzo, Ricci, Simonetti, quella del secondo portiere Coric e quella bianco-crociata utilizzata domenica 20 dal Capitano della Under 15 Cristian Mignemi nell’incontro svoltosi a Noceto contro i pari età della Maceratese) il cui ricavato sarà interamente devoluto al Cus Camerino. In queste prime ore è già testa a testa tra due beniamini crociati: il vice capitano Francesco Corapi e l’Arciere Emanuele Calaiò che stanno pareggiando 102-102…