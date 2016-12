Parma, serve un'altra vittoria per cullare il sogno Diretta dalle 18.30

Potrà di più la potente iniezione di autostima e adrenalina regalata ai crociati dall'impresa nel derby, o la stanchezza psicofisica che inevitabilmente ne sarà derivata? E' questo l'amletico dubbio che attanaglia i tifosi alla vigilia di Parma-Modena, prima gara del girone di ritorno. Il Parma l'affronta rinfrancato non solo dalla vittoria strappata al Mapei, ma anche e soprattutto dalla prestazione. Ha dimostrato, la squadra di D'Aversa, di avere nel suo dna le caratteristiche per essere vincente. A Reggio le ha messe in campo: adesso si può e si deve pretendere che avvenga ogni volta che gioca, anche perché i margini di errore si riducono sempre più.

Sicuramente un certo influsso da parte del nuovo tecnico si nota. La squadra si muove in modo organizzato anche in fase offensiva, senza fronzoli e soprattutto con convinzione. C'è cooperazione e sembra aumentato il tasso agonistico. Non che ci volesse molto: basti pensare alle «amichevoli» che il Parma ha giocato un girone fa a Modena o più di recente a Macerata per scambiare quella di Reggio per un'altra squadra.

Sarebbe ipocrita però non ammettere che certe partite hanno un prezzo, e anche alto. A Reggio i crociati hanno bruciato tante energie. Giorgino, Benassi e Lucarelli sono usciti anzitempo, Saporetti e Baraye non si reggevano più in piedi. Lì per lì dai tutto e anche di più, poi però hai due giorni in meno degli avversari per recuperare lo sforzo (il Modena aveva giocato e vinto sabato in anticipo con il Gubbio).

Ecco allora che sarà fondamentale l'occhio di D'Aversa nel capire chi avrà più da dare oggi in campo. Un certo turn over è auspicabile e comprensibile. Intanto già lunedì sera, responsabilizzando vari under come Saporetti, Messina, Simonetti e Ricci, nella gara più sentita dell'anno, il tecnico ha mostrato grande coraggio. E' stato ripagato e ora potrà continuare a chiedere molto anche alle seconde linee. Fu, lo ricordiamo bene, il segreto di Ranieri, che arrivato anche lui a Parma in una situazione di emergenza, seppe non solo far tesoro della verve di Pepito Rossi ma anche rigenerare una rosa che si era un po' sgonfiata.

Bene fa D'Aversa a richiamare l'attenzione sul Modena, che per salvarsi s'è affidato alla praticità di Eziolino Capuano, di cui si potranno criticare certe esternazione ma non l'esperienza e le conoscenze. La squadra gioca abbottonata e cerca di ripartire, offrendo pochi punti di riferimento alla difesa avversaria e mandando dentro i centrocampisti. Nel Parma tornano a disposizione Nocciolini, e la sua verve servirà, e Canini, mentre Evacuo si candida a far rifiatare il generoso Calaiò che tanto ha corso lunedì. Chunque giochi, una vittoria oggi sarebbe davvero decisiva per ripartire con altra marcia.