Poker del Modena, Feralpi ko

Il Modena conclude il 2016 con il sorriso: allo stadio Braglia, i gialloblù rifilano alla FeralpiSalò un sonoro poker che permette loro di salire a quota 19 punti in classifica. Nella prima frazione Popescu con una splendida punizione porta in vantaggio i padroni di casa, ma è Maracchi, pochi minuti più tardi, a ristabilire la parità. Nella ripresa, però, si scatena la squadra di Capuano: Basso timbra al 60' il momentaneo 2-1, poi nel finale di gara ancora Popescu e Basso timbrano le proprie doppiette personali e chiudono i conti. Pesante sconfitta per i lombardi, che restano fermi a quota 29 punti, aggravando così la situazione di Asta, la cui panchina traballa sempre di più. Domani tutte le altre partite del Girone, tra cui Lumezzane-Parma (Tutte le notizia sul Parma).

