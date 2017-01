Faggiano: «Arriverà solo chi è convinto del progetto»

Signori ci siamo: oggi si apre ufficialmente la sessione invernale di mercato del calcio professionistico italiano. E, da oggi, via alle indiscrezioni, più o meno reali e concrete. L'importante, dalla serie A alla Lega Pro, è sognare e parlarne. E sarà così anche per il Parma. Rumors più o meno attendibili: lo diranno solo le firme ufficiali che dovranno arrivare entro le 23 del 31 gennaio. E dunque che si dice del Parma? Giusto chiederlo a Daniele Faggiano, il direttore sportivo del club crociato che ieri era già al lavoro nel suo ufficio di Collecchio. Una telefonata alla proprietà, una al nuovo tecnico Roberto D'Aversa e tante ai procuratori. Ma lui, Faggiano, non ne parla nemmeno sotto tortura. Le ultime indiscrezioni parlano di Blanchard, difensore del Carpi; del possibile ritorno di Munari che ormai avrebbe rescisso con il Carpi; di un forte interessamento per Schiavi difensore della Salernitana. Silenzio assoluto di Faggiano.

Direttore, ci dica allora che tipo di mercato invernale si aspetta.

«Il mercato di gennaio è sempre pericoloso. Non sempre porta i risultati sperati, a volte si può fare bene, altre no. Non sempre porta i risultati sperati. Noi faremo qualcosa per cercare di restare nel gruppetto delle prime. E' un mercato dove le squadre che ambiscono a star davanti cercheranno di fare bene, per confermarsi tra le leader di questo difficile e duro girone B di Lega Pro».

Parliamo delle strategie del Parma. Prima le uscite e poi le entrate o viceversa?

«Per prima cosa, se devono arrivare dei giocatori nuovi, devono arrivare giocatori convinti di venire a Parma e sposare un progetto, come abbiamo fatto io e D'Aversa. Se non saranno super-convinti, resteranno dove sono e noi ci rivolgeremo ad altri. Le idee non mancano, le abbiamo. E cercheremo di portarle avanti. La cosa difficile in questo mercato è cedere i giocatori. In ogni caso noi cercheremo di fare acquisti quanto prima».

