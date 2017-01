Il Parma ha acquistato, dal Trapani, Matteo Scozzarella, classe '88, 170 cm per 65 chili. Scozzarella è un classico "play-fantasista", che può giocare indifferentemente davanti alla difesa o dietro alle punte. Scozzarella in carriera ha sempre giocato in serie B, con tre presenze in A con l'Atalanta. Dunque scende per la prima volta in Lega Pro, convinto dal progetto del Parma. (sp)

Nato a Trieste il 5 giugno 1988, Scozzarella ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2019.