E' il big match che potrebbe valere una stagione, Venezia-Parma in programma in laguna il 29 gennaio. E' già possibile acquistare - sul circuito Vivaticket on line oppure nelle ricevitorie - i biglietti. Prezzo dei tagliandi del Settore Ospiti-Curva Nord (capienza 1.350 posti) riservato alla tifoseria gialloblù è di 8 Euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.