Per tenere viva la Curva Nord torna la riffa dei Boys

Sabato 21 gennaio 2017, all’Eurosia, dalle 9.30 allestiremo il banchetto per la vendita dei biglietti della nostra dodicesima riffa. La vendita dei biglietti proseguirà anche in occasione della partita casalinga contro il Santarcangelo di domenica 22 gennaio 2017. Il ricavato come sempre servirà andrà devoluto in beneficenza all'associazione Traumi ONLUS Casa Azzurra e servirà anche a finanziare le attività di tifo in Curva Nord. La Riffa dei Boys insieme alla vendita del materiale in curva ed al tesseramento al gruppo costituisce l'unica fonte di sostentamento per le attività di tifo in Curva, per cui è fondamentale che ogni tifoso del Parma dia il suo contributo affinché si possa continuare ad organizzare coreografie, creare bandiere, striscioni, colorare la Curva come abbiamo sempre fatto! Tanti i premi, in primis un buono sconto da 400euro alla Comet e un iPad mini.