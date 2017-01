Il Parma Calcio avrà la gestione dello stadio Tardini per 8 anni

Il Comune ha reso noto che è stata aggiudicata la concessione dello stadio Tardini: la gestione dello stadio è stata aggiudicata per 8 anni al Parma Calcio 1913.



L'aggiudicazione discende da una procedura aperta per la gestione dello stadio indetta lo scorso ottobre, con scadenza il 9 dicembre. Il 6 dicembre sono stati prorogati i termini di scadenza al 9 gennaio 2017. Entro i termini stabiliti è pervenuta una sola offerta. La seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa si è tenuta il 16 gennaio e l’unica offerta, presentata dal Parma Calcio 1913, è stata ammessa alla fase successiva. Sempre il 16 gennaio in seduta riservata la commissione ha valutato l’offerta tecnica ed il 18 gennaio la commissione ha aperto l’offerta. La commissione ha attribuito a Parma Calcio 1913 il punteggio complessivo: 85/100. Su proposta della commissione, l’Amministratore Unico di Parma Infrastrutture ha aggiudicato la gestione dello stadio per 8 anni a Parma Calcio 1913.

Il club darà al Comune, per l'utilizzo dell’impianto, un corrispettivo annuo in base alla categoria e si farà carico di tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria, alla gestione e organizzazione delle gare e a una serie di interventi migliorativi. "E' un passaggio molto importante per noi - ha commentato l’amministratore delegato del Parma, Luca Carra -: la concessione in gestione per i prossimi 8 anni ci dà quella garanzia di stabilità che ci permette di investire sulla struttura in un’ottica di medio termine, come dimostrano gli interventi già realizzati per il nuovo Store e per il Museo del Parma. Questo passaggio non è di ostacolo a futuri, eventuali e più ampi accordi con l’amministrazione comunale, che ci permettano di investire in un’ottica di ancora più lunga durata, ragionando su interventi di più ampio respiro, come la completa ristrutturazione del Tardini, che rimane uno dei sogni di lungo termine di tutti noi".

"Il buon esito della procedura di affidamento della gestione del Tardini - spiega il sindaco Federico Pizzarotti - garantirà alla città la tutela di un bene importante. Il Parma ha presentato una proposta che solleva l'amministrazione dalle spese di gestione e propone una visione dello stadio come luogo aperto a tante iniziative. Sono soddisfatto".