Un vero esodo. Erano 1.300 i biglietti a disposizione per il settore ospiti dello stadio Penzo di Venezia, nell'isola di Sant'Elena, teatro del big match Venezia-Parma. Tutti esauriti a 5 giorni dal match (come annuncia il profilo facebook della società)... E per chi non riesce ad andare... (diretta su Tv Parma, ore 14.30).