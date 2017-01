Il mercato del Parma: niente Avellino per Evacuo

Mancano sei giorni alla fine del mercato di riparazione. Le trattative del Parma, dopo i tutto sommato rapidi ingaggi di Scozzarella, Munari, edera e Frattali, hanno subito un brusco rallentamento. La causa non è da ricercare chissà dove: si tratta solo di riuscire a piazzare alcuni degli over che hanno poco mercato (...)

La telenovela-Evacuo

Ad Avellino Felice Evacuo ha casa e poteva starci che vi tornasse a giocare. Vi ha già militato tra il 2004 e il 2007 con un totale di 23 reti in 64 presenze. In queste settimane il club irpino si è fatto avanti, poi s'è raffreddato e infine è ritornato sulla pista. Pare però che ieri la trattativa sia definitivamente tramontata (...) L'unica altra strada per una partenza di Evacuo appare quella della rescissione consensuale. E' infatti difficile che il bomber resti in gialloblù: la società cerca profili di attaccante diversi e lui ne sta prendendo atto anche se, come ha ammesso domenica nel dopo-partita, a Parma sarebbe rimasto volentieri. (...)

L'articolo completo di Paolo Grossi, con tutti i dettagli sul mercato del Parma. è sulla Gazzetta di Parma in edicola

Tutte le notizie sul Parma Calcio