Polemica dei Boys sui traghetti, il gestore: "Prezzi uguali per tutti i tifosi"

Botta e risposta fra i tifosi del Parma e l'azienda veneziana che gestisce i traghetti. I Boys hanno criticato l'Actv (la "Tep" veneziana dei traghetti, per capirci) che a loro dire non avrebbe previsto tariffe agevolate, come invece fatto per altri tifosi. L'Actv risponde precisando che le tariffe sono uguali per tutti i tifosi.

LE CRITICHE DEI BOYS. Il gruppo ultras parmigiano dei Boys, dopo aver fatto i complimenti alla società Venezia (per i prezzi popolari e per aver agito contro le Tv affinché il match fosse disputato la domenica), se la prendono invece con il Comune di Venezia «per la disparità di trattamento messa in pratica da Actv o dallo stesso comune della Serenissima». Il tema riguarda i prezzi del ferry-boat riservato ai tifosi crociati. «I padovani pagarono 5 per il trasporto via mare andata e ritorno per lo stadio Penzo; i supporters locali per tutto l’anno pagheranno addirittura 3. Oggi dunque mettiamo alla sbarra il comune e la sua società, che dovranno spiegare ai 1.350 tifosi crociati perché noi siamo diversi dai padovani e dai veneziani. E se la spiegazione non perverrà entro domenica, raggiungeremo lo stadio a piedi e devolveremo i 3 di differenza ai terremotati, magari con l’aiuto dei ragazzi Red Blue Eagles dell’Aquila, che in questi mesi tanto stanno facendo per Amatrice».

DA VENEZIA LA REPLICA: "TARIFFE UGUALI PER TUTTI I TIFOSI". «A seguito delle notizie di stampa apparse sui giornali -dice l'azienda dei traghetti di Venezia - Actv ci tiene a precisare che la tariffa applicata ai tifosi ospiti che assistono agli incontri del Venezia FC è di € 8,00 A/R, la migliore tariffa applicabile all’interno della grande offerta del nostro piano tariffario. Tra le nostre tariffe non esiste una tariffa di € 5,00 mentre la tariffa CONI € 4,50 A/R è riservata ai tesserati CONI che partecipano a gare o incontri ufficiali in città. Actv riserva lo stesso trattamento a tutti i tifosi ospiti, che è ben lieta di trasportare sui propri mezzi».

INFORMAZIONI LOGISTICHE PER IL TRASFERIMENTO IN BATTELLO ALLO STADIO PENZO (ISOLA DI SANT’ELENA). Il Parma Calcio rende noto che «a servizio della tifoseria crociata, domenica 29 gennaio, in occasione della partita Venezia-Parma (fischio di inizio: ore 14.30) allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia-Isola di Sant’Elena, è stato predisposto un unico traghetto ‘ferry boat’, che partirà da Venezia Marghera. I pullman, i pulmini e le auto dovranno arrivare alle ore 11.30 al Park Expo Venice via Galileo Ferraris, a Venezia Marghera, per poi procedere all’imbarco (il tempo di percorrenza per raggiungere l’isola di Sant’Elena è di circa un’ora). Il parcheggio è gratuito. Il viaggio (andata e ritorno) in ‘ferry boat’ costa 8 euro a persona».