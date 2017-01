Alle 23 chiude il mercato: arriva il difensore Di Cesare. Parma multato

Ultime ore di calciomercato, che chiude alle 23 di questa sera: il ds Faggiano è letteralmente scatenato, impegnato su più fronti. Sfumata la pista che portava al prestito dell'attaccante Nzola (dalla Fiorentina: l'incontro tra le parti non ha avuto buon esito), ha firmato per i crociati il centrale difensivo del Bari Di Cesare. Si tratta per il terzino dell'Entella Iacoponi e per il centrocampista del Latina Scaglia. Si sta trattando anche l'attaccante De Giorgio del Crotone. Preso Di Cesare, si allontana l'ipotesi di Migliorini (difensore) dall'Avellino. Tentativo fallito (no dallo Spezia) per Piccolo. Si allontana anche l'esterno offensivo Galano (richieste troppo alte).

In uscita, Guazzo diviso tra Samb, Maceratese e Mantova. Con Miglietta si trovano ora a Milano in attesa di conoscere il loro futuro. Canini piace alla Cremonese e Benassi ha rifiutato il Mantova.

Colpo Di Cesare: contratto di due anni e mezzo.

E' stato appena definito l'acquisto del difensore centrale Valerio Di Cesare, in arrivo dal Bari. Il centrale, classe 1983, ha firmato un contratto della durata di due anni e mezzo. A questo punto dovrebbe essere imminente la cessione di Canini. Di Cesare, centrale romano classe ’83, è cresciuto nel vivaio della Lazio e con un passato al Chelsea e al Torino, maglia con cui ha giocato in Serie A, lascia il Bari per trasferirsi in Emilia a titolo definitivo.

Petardi a Venezia: multato il Parma

Il giudice ha comminato mille euro di ammenda al Parma perchè durante la partita a Venezia i tifosi crociati (circa 1.500) hanno fatto esplodere nella cruva riservata a loro due petardi.

Squalificato per una giornata Canini (ma aquanto sembra la sconterà altrove), entra in diffida per il giallo Nunzella. Niente per il Pordenone, prossimo avversario.