Mercato chiuso. Gli ultimi colpi: Scaglia, Di Cesare e Iacoponi dalla B

Si è chiusa con il botto la campagna di gennaio dei gialloblù. Dopo gli innesti di Frattali, Scozzarella e Munari sono arrivati Di Cesare, Iacoponi e Scaglia, acquisti che hanno in comune l'età (trentenni) e il fatto di essere titolari in serie B fino a domenica scorsa. Insomma, i gialloblù hanno fatto tre acquisti di peso lasciando invece andare Matteo Guazzo al Mantova, Maikol Benassi al Livorno e Michele Canini, in prestito biennale dall'Atalanta, che è finito alla Cremonese alle stesse condizioni.

Di Cesare per la difesa

Il primo acquisto perfezionato da Daniele Faggiano è quello di Valerio Di Cesare, difensore centrale esperto (classe 1983) in arrivo dal Bari con un contratto fino al 30 giugno del 2019. In questa stagione ha giocato 15 partite in B (13 da titolare). Potrebbe essere schierato da D'Aversa già domenica contro il Pordenone al fianco di Lucarelli.

Iacoponi per la fascia

Il secondo arrivo è quello di un altro giocatore esperto, Simone Iacoponi, difensore esterno destro che fino alla settimana scorsa giocava titolare in B nell'Entella. Trent'anni ad aprile, ha collezionato 23 presenze (e un gol segnato) in campionato e due in Coppa Italia.

Scaglia per il centrocampo

L'ultimo ingaggio in serata è quello di Luigi Scaglia, trent'anni compiuti a novembre, in arrivo dal Latina. E' un centrocampista dalle caratteristiche offensive con un passato a Brescia, Torino e Cremonese. In questo campionato ha collezionato 20 presenze in B segnando 4 reti.



Petardi a Venezia: multato il Parma

Il giudice ha comminato mille euro di ammenda al Parma perchè durante la partita a Venezia i tifosi crociati (circa 1.500) hanno fatto esplodere nella cruva riservata a loro due petardi.

Squalificato per una giornata Canini (ma aquanto sembra la sconterà altrove), entra in diffida per il giallo Nunzella. Niente per il Pordenone, prossimo avversario.