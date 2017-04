Il regolamento: chi arriva secondo «salta» il primo turno dei play-off

Chi si qualifica

Ai play-off si qualificano ben 28 squadre, cioè tutte le classificate dal secondo al decimo posto di ogni girone più la vincitrice della Coppa Italia (se non già promossa o già qualificata, nel qual caso si scala alla seconda o terza classificata).

Prima fase

Alla prima fase, che si disputa in gara unica di sola andata domenica 14 maggio, prendono parte le 24 squadre classificate dal terzo al decimo posto di ciascun girone. Si gioca fra squadre dello stesso girone in casa della squadra meglio classificata al termine della regular season. Questi gli accoppiamenti: terza contro decima, quarta contro nona, quinta contro ottava e sesta contro settima. In caso di parità al 90' passa il turno la squadra meglio classificata.

Seconda fase

Alla seconda fase partecipano 16 squadre: le tre seconde di ogni girone, la vincitrice della Coppa Italia (o la sua sostituta se già qualificata o promossa) più le 12 vincitrici della prima fase. Si gioca con partite di andata e ritorno domenica 21 e mercoledì 24 maggio (ordine dei campi stabilito a sorteggio). Gli accoppiamenti sono stabiliti da una tabella che, nel caso del girone B (quello del Parma) prevede che la seconda classificata affronti la vincente della sfida fra la sesta e la settima del girone A.

Al termine delle due gare, in caso di parità di punti e di differenza reti si disputeranno due supplementari di 15' ciascuno ed eventualmente i rigori. Attenzione: non si applica la regola dei gol in trasferta che valgono doppio come nelle coppe europee.

Final Eight

Alla fase di Final Eight partecipano le 8 vincitrici degli incontri della seconda fase inserite in un tabellone e accoppiate mediante sorteggio. Il tabellone prevederà anche le semifinali e la finale.

Quarti di finale

I quarti saranno disputati in gare di andata e ritorno domenica 28 maggio e domenica 4 giugno con lo stesso regolamento della seconda fase.

Semifinali

Si giocheranno in gara unica al Franchi di Firenze martedì 13 e mercoledì 14 giugno fra le quattro vincitrici dei quarti di finale. In caso di parità si procede con i supplementari ed eventualmente i rigori.

Finale

Anche questa si gioca in gara unica al Franchi di Firenze sabato 17 giugno. In caso di parità ancora supplementari ed eventuali rigori. p.e.p.