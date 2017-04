Stasera a Padova (20.45) primo match point per il Venezia

Da tempo i giochi erano praticamente fatti, ma con otto punti da recuperare (9 visto il vantaggio lagunare negli scontri diretti) al Venezia impegnato a Padova (terza forza del campionato) e il Parma in casa con l'ultima in classifica, sognare era lecito. Ma il brutto ko casalingo di ieri con l'Ancona per 2-0 (Guarda gli highlights della partita) ha sancito di fatto un addio morale alla promozione diretta per i crociati. Salto diretto, senza i play-off (Il regolamento e il calendario dei play-off - Leggi) che è ad un passo per la squadra di Inzaghi: in caso di vittoria dei lagunari questa sera, infatti, la matematica promozione sarebbe ad un punto. E mancano 5 partite.