Lega Pro: ecco il quadro (ora) dei play-off

Venezia già in B (leggi). A tre giornate dal termine è nel pieno la volata per il salto di categoria in Lega Pro. La squadra di Inzaghi è l'unica che si è guadagnata la promozione diretta. Negli altri due gironi è ancora bagarre. Ma ci sono già i primi verdetti. Ed è bagarre anche per il secondo posto, importante in chiave play-off (Guarda il regolamento). Ecco la situazione:

Girone A, qualificate ai playoff Cremonese, Alessandria, Arezzo, Livorno, Giana Erminio, Piacenza. Ci sono ancora 4 posti per i play-off.

Girone B, Venezia già in B. Ai playoff: Parma, Pordenone, Padova, Reggiana, Gubbio. Posti a disposizione: 4.

Girone C, ai playoff Foggia, Lecce, Matera (dalla Coppa Italia di Lega Pro), Juve Stabia, Siracusa Posti ancora a disposizione: 6.