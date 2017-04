Il Parma è (ancora) nella Top 100 delle migliori di Champions League

Sembra una vita calcistica fa. Ma la notizia, anche visto il momento no della squadra, in primis psicologicamente, non può che essere di stimolo, di benzina a chi indossa adesso la maglia crociata. E tanto orgoglio per i tifosi. Il Parma è (ancora) tra le cento squadre più forti della storia della Champions League. Nonostante sia in Lega Pro a sgomitare per tornare nel calcio che torna. Se con il passaggio del turno di ieri sera la Juve è nella Top 5 (e in semifinale nell'attuale edizione) il Parma FC è ancora in graduatoria, precisamente all'85esimo posto. Due punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio: primo è il Real Madrid con 325 punti, seguito dal Barcellona con 316 e Bayern Monaco con 288. Per le italiane: quinta la Juventus, seguita dal Milan al settimo, quindi all'11esimo posto c'è l'Inter, mentre la Roma è 24a. Seguono Lazio (35a posto) e Fiorentina (46a), mentre il Napoli è 49°. Udinese 98a.