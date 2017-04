Lucarelli su Fb: «Non volevo andare sotto la curva per decenza»

Ad un commento di un tifoso su Facebook che si lamentava del fatto che Alessandro Lucarelli non volesse andare sotto la curva dopo la partita persa con il Sudtirol, il capitano crociato ha risposto così:

«Non volevo venire per decenza e rispetto nei vostri confronti ....non mi sembra che quando c'è stato da mangiare merda mi sia mai tirato indietro... siamo talmente inguardabili che sono finite anche le scuse, poi pensala come vuoi».